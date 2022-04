Putin, Nehammer görüşmesi fiyasko mu?

Putin ile yüz yüze yaptığı görüşmenin 'doğrudan' ve 'açık' geçtiğini belirten Nehammer, "Başkan Vladimir Putin'e Ukrayna'da insanlar hayatlarını kaybettiği sürece, Rusya'ya karşı yaptırımların kalacağını ve daha da ağırlaşacağını açık bir şekilde söyledim." dedi.



Nehammer, "Benim Sayın Putin'e aktardığım mesaj, bu savaşın bir an evvel bitirilmesi oldu. Çünkü savaşta her iki taraf da kaybeder." ifadesini kullandı.



Rusya ziyaretini bir insani sorumluluk olarak tanımlayan Nehammer, savaşa karşı tutumunu ortaya koymak, Ukrayna'daki sivil halk için olumlu bir adım atabilmek için bu girişimde bulunduğunu aktardı.



Nehammer, Buça başta olmak üzere Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının da görüşmede ele alındığını belirterek, "Bunları yapanlar her kimse hukukun karşısında hesap vermek durumundadır. Başkan Putin'e Ukrayna'da insanlar hayatlarını kaybettiği sürece, Rusya'ya karşı yaptırımların kalacağını ve daha da ağırlaşacağını açık bir şekilde söyledim." ifadesini kullandı.



Nehammer ayrıca, Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini de aktardı.



Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.



Avusturya Başbakanı Nehammer, bu ziyaretle savaşın başladığı tarihten bu yana Putin'le yüz yüze görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu



Batılı birçok siyasi ve analist, Avusturya Başbakanı Nehammer'in Moskova ziyaretini eleştirdi. Avusturya askeri olarak NATO'da değil. AB üyesi olmasına karşın tarafsız bir tutum sergiliyor ancak AB'nin Moskova yaptırımlarına destek verdi.