OPEC'den, AB'ye 'Rus petrolü' uyarısı

Petrole ithalatının yasaklanması konusunda görüş ayrılığı var





Reuters’in haberine göre OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, AB yetkilileriyle yaptığı görüşmede olası petrol ithalatına yasak gelmesi halinde Rusya'nın potansiyel petrol arz kaybını telafi etmenin mümkün olmadığını bildirdi.Barkindo’nun AB yetkilileriyle yapacağı görüşmedeki konuşma metninde bu uyarının yer aldığı aktarıldı.Buna göre Barkindo, Rusya'ya yönelik mevcut ve gelecekteki yaptırımların şimdiye kadarki en kötü petrol arz şoklarından birini yaratabileceği ve ortaya çıkacak talebi karşılamanın imkansız olduğu uyarısında bulundu.AB’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı çıkmadıBu arada AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg’da gerçekleştirdiği toplantıda Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım çıkmadı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.Yaptırımların nasıl uygulanacağını ve boşlukların nasıl doldurulacağını görüşmeye devam ettiklerini belirten Borrell, “Bu yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Başka neler yapılabileceğini tartışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.Borrell, AB’nin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında petrol ambargosu uygulaması konusunda, "Petrol ve gaza yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her şey masada ancak bugün herhangi bir karar alınmadı." şeklinde konuştu.Rusya’ya gaz ve petrol alanında yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret eden Borrell, gaz ile petrol arasında fark bulunduğunu, AB’nin 2021’de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.Borrell, gaz ve petrol alanında bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.Son olarak 5.pakette kömür ithalatına yasak getiren AB’nin Rusya’dan petrol alımını sonlandırması önerisinin üye ülkeleri ikiye böldüğü ve bu konuda hala bir mutabakat sağlanamadığı biliniyor.Almanya, İtalya, Avusturya ve Macaristan’ın Rus petrolüne olan bağımlılığını hatırlatan bir AB diplomatı, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kabul edilmeyeceğini bile bile resmen bir öneriyi masaya sunamayız.” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istemişti.AB ülkelerinin işgalinin başlamasından bu yana Rusya’dan 27 milyar dolar değerinde petrol ve doğal gaz satın aldığı tahmin ediliyor.