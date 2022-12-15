Samanyolu Haber /Dünya / Putin nükleer füzeleri aktif hale getirdi: Hiroşima'daki atom bombasından 12 kat güçlü /15 Aralık 2022 10:57

Putin nükleer füzeleri aktif hale getirdi: Hiroşima'daki atom bombasından 12 kat güçlü

Rusya’nın Ukrayna işgali dünyada “nükleer savaş” korkusunu yeniden canlandırırken Rus lider Putin’den Batı’ya tehdit niteliğinde yeni bir hamle geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni nükleer füze adımı, Batı’da büyük ses getirdi.

Putin'in ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasitedeki Yars füzelerini aktif hale getirme emri verdiği bildirildi. Füzelerin savaş koşullarına hazır hale getirildiği açıklandı.

Rusya'da yayınlanan görüntülerde, 12 bin menzilli kıtalararası füzelerin ülkenin batısındaki Kaluga bölgesinde bir askeri üsse yerleştirilmesi dikkat çekti. Bölgedeki Rus komutan Aleksey Sokolov, bu adımın Batı'ya mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti. Rus askeri yetkililerden Vadim Vyazovsky, “Yeni stratejik silahların kullanıma sunulmasıyla vatanımız rahatça uyuyabilecek” dedi.

‘HİROŞİMA’DAKİ ATOM BOMBASINDAN 12 KAT GÜÇLÜ’
Rus Komsomolskaya Pravda, Yars füzesinin “ABD'nin Hiroşima'ya attığı nükleer füzeden 12 kat daha güçlü olduğunu” yazdı.

Putin ekim ayında Yars füzelerinin de kullanıldığı füze denemelerini bizzat izlemişti. Ekimde düzenlenen Rusya'nın nükleer tatbikatı Batı'da da dikkatle takip edilmişti.

Ukrayna işgalinin başında da Putin, ülkedeki stratejik füzelerin savaş konumuna getirilmesi talimatı vermişti. Öte yandan Putin ve diğer Rus yetkililer, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturacak bir saldırı dışında nükleer silah kullanmayacaklarını savunuyor.


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