Putin: Rusya ve Çin ile aynı anda savaşmak saçmalık

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







“Moskova. Kremlin. Putin” programında gündeme ilişkin birçok soruyu yanıtlayan Putin, Amerikan Kongresi'nden bir komisyonun, ABD'nin hem Rusya hem de Çin ile eş zamanlı bir savaşa hazırlanmasını tavsiye etmesini sağlıksız düşünceler olarak yorumladı.





ve nükleer savaş seçeneği de değerlendirilmesi gerektiği açıklamaları karşısında ne düşündüğü sorusunu yanıtladı.





Putin, "Bunların sağlıklı insanların aklına gelen sağlıklı düşünceler olduğunu düşünmüyorum" dedi.





"Hepimiz iyi bilinen ‘barış istiyorsan savaşa hazır olmalısın’ kadim prensibi takip ederek savaşa hazırlanıyoruz, ancak Rusya barış istediğimiz gerçeğinden yola çıkıyor. Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu tamamen farklı bir savaş olacaktır, bu özel bir askeri operasyona benzemez.” Diyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bakın, Orta Doğu'da gerçekten bir askeri operasyon mu var? Karşılaştırmak mümkün mü? Ancak büyük nükleer güçler arasındaki bir savaştan bahsedersek, bu tamamen farklı bir hikaye. Aklı başında insanların bu düşünceyi aklına getirmesi normal değil.”





Putin, böyle bir düşüncenin hâlâ akla gelmesinin Rusya'yı da temkinli hale getirdiğini de sözlerine ekledi. “Ve hatta daha da önemlisi, hem Rusya Federasyonu hem de Çin ile aynı anda savaşmak. Bu elbette saçmalık. Bütün bunların ciddi olduğunu düşünmüyorum. Yani bence birbirlerini korkutuyorlar, ve hepsi bu.” Dedi.





Rusya ile Çin ilişkiler





Moskova ve Pekin tarafından yeni bir eksen yaratılması iddiasını reddeden Putin, Batı’nın kendisinin Rusya karşısında NATO’yu kullandığı gibi Çin’in karşısında da yeni bir eksen yaratarak AUKUS’u kurduğu ve yeni üyeler katmaya çalışarak gerilimi artırdığını belirtti.





"Sürekli yeni bir eksen yaratanlar onlardır. Birçok kez söyledik: Biz bir tür askeri-siyasi ittifak içinde birleşmiyoruz, ancak bunu yapan Amerikalılar. Üstelik müttefiklerini Rusya ve Çin ile ilişkileri kötüleştirmeye zorluyorlar.” Diyen Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Örneğin, önceki NATO zirvesinde NATO'nun zaten Asya boyutu kazandığını, yani kendilerinin Çin Halk Cumhuriyeti ile kavgaya girdiklerini söylediler. Üstelik Çin onlarla temasa geçmedi; onlarla savaşan Amerikalılar. Ve bu yolu izleyen ABD, Pekin'le kavga etmek istemeyen Avrupalıları oraya sürüklüyor: Avrupa'da Çin ile ticaret hacmi, Rusya'nın Çin ile ticaret cirosunun büyümesinden bile daha hızlı artıyor. Rusya'nın yine yapmadığı AUKUS gibi yeni askeri-politik bloklar da oluşturuluyor.