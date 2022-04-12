Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya albay rütbesini vermeyi vaat etti. Lukaşenko, “İyi olur” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya albay rütbesini vermeyi vaat etti. Lukaşenko, “İyi olur” dedi.





Lukaşenko, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ben de albay rütbesi alsam iyi olur. Gerçek şu ki Putin bana söz verdi, ama hala rütbeyi vermedi” diyerek güldü.





Putin, “Söz verdiysem yapacağım” dedi.





Rus lider, “Aslında Aleksandr Grigoryeviç, başka ülkenin liderinin elinden rütbe almaya ihtiyaç duymuyor. Kendisi zaten büyük reis” diye ekledi.





Kendisinin general rütbesine sahip olmadığını söyleyen Putin, buna rağmen büyük sadakatle halkına hizmet ettiğini kaydederek, “Askeri rütbeler her şeyden önce askerlere lazım” dedi.







