Putin, Ukrayna krizinde nereye kadar ilerleyebilir?

1. Ayrılıkçı bölge güvenli hale getirilecek





2. Doğu Ukrayna'daki bölgeler genişletilecek





3. Büyük ölçekli istila





Putin'in Ukrayna planının tam olarak ne olduğu ise belirsizliğini koruyor. Reuters'ın analizine göre üç seçeneğin uygulanabileceği konuşuluyor.Ayrılıkçıların olduğu bölgelere asker göndermenin daha geniş istila yönünde ilk adım olduğu yorumları yapılırken, bazı analistler Putin'in bu noktada duracağını ve ilerlemeyeceğini söylüyor.“Little Inexperienced Males: Putin’s Wars Before 2014”ün yazarı Tim Ripley, Putin'in halihazırda gerçekleştirdiği şeyin ülkesinde bir zafer olarak deklare edileceği görüşünde.Bir sonraki adımın daha fazla toprak alma girişimi olmayacağını düşünen Ripley, Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarının denizden ablukaya alınmasına benzeyen bir yöntemi hayata geçirmesinin Putin'in planı için yeterli olabileceğini söylüyor.Rusya, ikinci seçenek olarak bütün olarak Ukrayna'yı işgal etmek yerine iki ayrılıkçı bölgeye ek olarak toprakları genişletme girişiminde bulunabilir.Bir hedef, ayrılıkçıların 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra saldırmaktan vazgeçtiği, bölgedeki ana limanlardan Mariupol olabilir.Bu liman kentinin alınması, Rusya kontrolündeki Kırım'ın kara üzerinden ayrılıkçı yerleşim bölgelerine bağlanması anlamına gelecek. Bu stratejik hedef ayrıca Moskova'ya Azak Denizi kıyıları üzerinde güvenli bir yönetim imkanı verecek.Bu adımın dünya çapında güçlü yaptırımları beraberinde getireceği ve Rusya'nın bundan sınırlı stratejik fayda sağlayabileceği belirtiliyor.Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar bağımsızlık ilan ettikleri iki bölgenin yarısından azını yönetiyor. Ukrayna kuvvetleri ile ayrılıkçılar arasında 2015'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.Başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, son dönemde Rusya'nın Kiev'i ve tüm Ukrayna'yı ele geçirmek için çok daha büyük bir operasyon yapma olasılığı konusunda uyarılarda bulundu.Bazı yorumcular, Putin'in Donetsk ve Luhansk konusundaki tanıma kararından sonra yaptığı 'meydan okuma' konuşmasını, Moskova'nın Ukrayna'yı hegamonyası altına almadan memnun olmayacağı şeklinde değerlendirdi.Guardian gazetesi muhabiri, yazar Shaun Walker, "Putin'in Ukrayna'nın doğusundan bir ısırık almaktan ve halihazırda fiilen yönettiği toprakları resmi olarak almaktan çok daha fazlasını düşünüyor olması mümkün.” şeklinde yazdı.