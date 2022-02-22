Putin, Ukrayna'nın doğusuna barış gücü göndermeye karar verdi





BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizine yönelik ABD’nin New York kentinde acil olarak toplandı.ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Moskova yönetimi tarafından alınan Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı ve sonuçların Ukrayna, Avrupa ve dünya çapında korkunç olacağı konusunda uyardı.Moskova’nın işgali durumunda insani yardımın önemli ölçüde artacağını belirten ABD’li büyükelçi, Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin'in "Minsk anlaşmasını paramparça ettiğini" ve Washington'un Putin’in “bununla yetineceğine” dair inancı olmadığını söyledi.ABD Büyükelçisi, Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya barış gücü gönderme kararını “saçma” olarak değerlendirdi. Benzer bir yorumu Avustralya Başbakanı Scott Morrison da yapmıştı.“Gerçekte ne olduklarını biliyoruz” diyen Thomas-Greenfield, Luhansk ve Donetsk'in tanınması kararının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratma hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.