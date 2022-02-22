Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Ukrayna'nın doğusuna barış gücü göndermeye karar verdi /22 Şubat 2022 08:49

Putin, Ukrayna'nın doğusuna barış gücü göndermeye karar verdi

Putin, iki bölgeye de barış gücü göndermeye karar verdi. ABD Büyükelçisi, Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya barış gücü gönderme kararını “saçma” olarak değerlendirdi. Benzer bir yorumu Avustralya Başbakanı Scott Morrison da yapmıştı.

SHABER3.COM

ABD'nin BM Büyükelçisi, Putin'in "Minsk anlaşmasını paramparça ettiğini" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizine yönelik ABD’nin New York kentinde acil olarak toplandı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Moskova yönetimi tarafından alınan Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı ve sonuçların Ukrayna, Avrupa ve dünya çapında korkunç olacağı konusunda uyardı.

Moskova’nın işgali durumunda insani yardımın önemli ölçüde artacağını belirten ABD’li büyükelçi, Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin'in "Minsk anlaşmasını paramparça ettiğini" ve Washington'un Putin’in “bununla yetineceğine” dair inancı olmadığını söyledi.

ABD Büyükelçisi, Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya barış gücü gönderme kararını “saçma” olarak değerlendirdi. Benzer bir yorumu Avustralya Başbakanı Scott Morrison da yapmıştı.

“Gerçekte ne olduklarını biliyoruz” diyen Thomas-Greenfield, Luhansk ve Donetsk'in tanınması kararının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratma hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin, Ukrayna'nın doğusuna barış gücü göndermeye... Sonraki Haber >>

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:56