"Putin, Ukrayna'yı işgale karar verdi"

Beyaz Saray'da bir basın açıklaması yapan ABD Başkanı Joe Biden, NATO ile Rusya arasındaki Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın işgaline karar verdiğini iddia eden Biden, bu konuda güçlü istihbarat bilgileri olduğunu belirtti. İşgal başlayana kadar diplomasi seçeneğinin aktif olduğunu da hatırlatan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme kararının olmadığını aktardı. Söz konusu işgalin başlaması sonrasında ise Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım kararları alınacağını ifade eden Biden, asker göndermemekle birlikte ABD'nin Ukrayna yönetimini desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

