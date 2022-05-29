Putin'den Macron ve Scholz ile telefon görüşmesi

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ GÖRÜŞÜLDÜ





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonda görüştü. Macron ve Scholz’un, Putin’e, Zelenskiy ile doğrudan diyaloğu kabul etme çağrısında bulunduğu belirtildi.Kremlin’den dün yapılan açıklamada, Putin’in, Macron ve Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Liderlerin, Ukrayna’daki en son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, Putin’in devam eden ‘özel askeri operasyon’ kapsamındaki son olaylar hakkında tarafları bilgilendirdiği açıklandı. Putin’in, Rus tarafının diyaloğun yeniden başlamasına açık olduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca görüşmede Putin’in Batılı silahların Ukrayna’ya sevkiyatını eleştirdiği ve riskleri artırdığı konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.Görüşmede küresel gıda güvenliği endişelerinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, “Rusya’nın Karadeniz limanlarından Ukrayna tahıl ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır. Rus gübrelerinin ve tarımsal ürünlerin arzının artırılması, küresel gıda pazarındaki gerilimlerin azaltılmasına da yardımcı olacaktır, ancak bu kesinlikle ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirecektir” denildi.