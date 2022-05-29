Selçuk Tepeli-Kılıçdaroğlu toplantısı

Geçtiğimiz günlerde sunduğu habere sinirlenen ve bardağı fırlatarak kadrajın dışına çıkan FOX TV Haber Sunucusu Selçuk Tepeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu için Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) bir toplantı yapılacağı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve ailesi hakkındaki kaçacaklar iddiası ile FOX TV Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin canlı yayında bardak fırlatmasıyla ilgili toplanacağını duyurdu. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve ailesi hakkındaki kaçacaklar iddiası ile FOX TV Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin canlı yayında bardak fırlatmasıyla ilgili toplanacağını duyurdu.

Taşçı, "CHP Lideri Sn Kılıçdaroğlu’nun 'kaçacaklar' açıklamasının yanı sıra; FOX’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek. Gerekçe bardağı atarak 'toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak'!" dedi.