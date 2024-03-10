Radyo Herkul dinleyicileri ile buluşuyor: Dünyanın her yerinde 7/24 yayında!

Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait içeriklerin yayınlanacağı radyo kanalında; Bamtelleri, vaazlar, ezan, tesbihat, cevşen, tevhidname gibi içerikler yer alacak. Ayrıca Hocaefendi’nin sesinden Cevşen-i Kebir, çeşitli dualar ve kitaplar dinleyicilere ulaştırılacak.







Ramazan’ın ilk gününden itibaren 7/24 yayın hayatına başlayacak olan radyoya, Herkul.org web sitesi ve Herkul App uygulaması üzerinden erişilebilecek. Bu kanallarda yer alacak “Radyo Herkul” bölümüne tıklanarak uygulama kullanıma açılacak.





Aynı zamanda Herkul uygulaması içerisinde artık namaz vakitleri sayfası da yer alacak. Dünyanın hangi şehrinde olunursa olunsun istenilen şehrin namaz vakitlerine artık Herkul uygulamasından kolaylıkla erişilebilecek.





Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Herkul.org web sitesine ve Herkul uygulamasına ulaşabilirsiniz.









Herkul Uygulaması:





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