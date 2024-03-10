Samanyolu Haber /Gündem / Radyo Herkul dinleyicileri ile buluşuyor: Dünyanın her yerinde 7/24 yayında! /10 Mart 2024 11:40

Radyo Herkul dinleyicileri ile buluşuyor: Dünyanın her yerinde 7/24 yayında!

Yayın dünyasına yeni bir ses daha ekleniyor. Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbet ve yazılarının yayınlandığı Herkul.org web sitesi “Radyo Herkul” internet radyosunu dinleyicilerin hizmetine sunuyor.

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Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait içeriklerin yayınlanacağı radyo kanalında; Bamtelleri, vaazlar, ezan, tesbihat, cevşen, tevhidname gibi içerikler yer alacak. Ayrıca Hocaefendi’nin sesinden Cevşen-i Kebir, çeşitli dualar ve kitaplar dinleyicilere ulaştırılacak.

Ramazan’ın ilk gününden itibaren 7/24 yayın hayatına başlayacak olan radyoya, Herkul.org web sitesi ve Herkul App uygulaması üzerinden erişilebilecek. Bu kanallarda yer alacak “Radyo Herkul” bölümüne tıklanarak uygulama kullanıma açılacak.

Aynı zamanda Herkul uygulaması içerisinde artık namaz vakitleri sayfası da yer alacak. Dünyanın hangi şehrinde olunursa olunsun istenilen şehrin namaz vakitlerine artık Herkul uygulamasından kolaylıkla erişilebilecek.

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak Herkul.org web sitesine ve Herkul uygulamasına ulaşabilirsiniz.


Herkul Uygulaması:

IOS:

Android:
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