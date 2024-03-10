Rusya o bombanın seri üretimine geçti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Bu bomba, ateşlendiğinde 20 kat yüksekliğe ulaşabilen bir ateş topu etkisi oluşturabiliyor.





FAB-1500-M54'ün ağırlığı 1550 kg, patlayıcı içeriği ise 675 kg olarak belirtiliyor. Bu bomba, Sovyet KAB-1500'ün geliştirilmiş bir versiyonu ve özellikle Ukrayna savaşında tekrar kullanılıyor.





Rus Havacılık Tümgenerali Sergey Lipovoy, FAB-1500 hava bombalarının ana hedefinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tesisleri olabileceğini belirtti. Bu tür bombaların bu tesislere etkili bir şekilde çarpabileceğini ifade eden Lipovoy, FAB-1500'ün birleşik planlama ve düzeltme modülüne sahip olduğunu ve alan yer hedeflerine saldırmak için kullanılabileceğini açıkladı.





Askeri uzman Vasily Dandykin ise, süzülen bir bombanın diğer muadillerine göre birçok avantajı olduğunu vurgulayarak, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarında kullanılmasının mürettebatı daha az tehlikeye atabileceğini belirtti.