İftar Zamanı bir kez daha evlerinize konuk oluyor; İşte fragmanı!

Fragman çekimleri Almanya’nın en eski camisi ve Frankfurt’un en güzel şehir görüntüleri eşliğinde yapıldı. Çekimlerde ayrı bir heyecan vardı.







Fragman için bu tarihi caminin seçilmiş olması ayrı bir önem arz ediyor: Çünkü burası dünyanın tüm dinlerine ve kültürlerine karşı hoşgörüyü ifade etmesi amaçlanarak 18.yüzyılda, yapılmış olan bir cami.





Bu seneki İftar Zamanı'nın yenilikleri de bu fragman çekimlerinde anlatıldı…









Gençlerin hazırlayacağı özel köşelerin yanında her yaştan çocuk ve ailelerin de katılacağı bu seneki İftar Zamanı'nda ayrıca, hem dünyanın dört bir tarafında şehbal açan güzellikler hem de dostlukların pekiştirildiği iftar sofralarından çok özel bağlantılar yer alacak.















Tecrübeli sunucular Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'nun sunumları, şiir ve canlı müziklerin de olacağı İftar Zamanı her gün, Türkiye Saatiyle 16:45’te MC TV’de CANLI olarak yayınlanacak.







Daha sonra Berlin iftar saatine göre Hizmetten.com ve NewYork iftar saatine göre de Raindroptv YouTube sayfalarında yayınlanacak.







İşte programın tanıtım fragmanı:

















