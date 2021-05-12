Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ile farz oruç ibadetini nihayete erdirecek olan milyonlarca Müslüman, bayramı bu yıl 13 Mayıs perşembe günü ve birlikte kutlayacaklar.





Ramazan ayının başlangıç ve bitimi ile Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği sorusu zaman zaman İslam aleminde ihtilafa sebep oluyor. Bu sebeple farklı ülkeler, farklı günlerde bayrama başlayıp, oruç ibadetini tamamlıyorlar. Ancak bu yıl İslam ülkeleri arasında takvim konusunda bir ihtilaf yaşanmadı ve bütün İslam ülkeleri aynı gün bayram yapacaklar.