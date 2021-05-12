Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan Bayramı ne zaman? /12 Mayıs 2021 00:34

Ramazan Bayramı ne zaman?

İslam aleminin zaman zaman aynı takvimde anlaşamamaları sebebiyle Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği sorusu bu yıl yine tartışma konusuydu. Ancak bu yıl İslam ülkeleri Ramazan Bayramı'nı 13 Mayıs perşembe günü birlikte kutlayacaklar.

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Ramazan Bayramı ile farz oruç ibadetini nihayete erdirecek olan milyonlarca Müslüman, bayramı bu yıl 13 Mayıs perşembe günü ve birlikte kutlayacaklar. 

Ramazan ayının başlangıç ve bitimi ile Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği sorusu zaman zaman İslam aleminde ihtilafa sebep oluyor. Bu sebeple farklı ülkeler, farklı günlerde bayrama başlayıp, oruç ibadetini tamamlıyorlar. Ancak bu yıl İslam ülkeleri arasında takvim konusunda bir ihtilaf yaşanmadı ve bütün İslam ülkeleri aynı gün bayram yapacaklar. 
 
Diğer yandan Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Tunus, Libya ve Lübnan, Ramazan Bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Bu ülkelerin ülkelerin ilgili kurumlarından yapılan açıklamalarda, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün Perşembe günü başlayacağı belirtildi.

Irak'taki Şiilerin ise yarın hilali gözetlemesi ve ona göre bayram gününü belirlemesi bekleniyor.
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