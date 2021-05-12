İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik roket saldırısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı ise 10'u çocuk 30 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.





İsrail-Filistin arasındaki gerilim artarak devam ederken, Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Holon ve Givatayim banliyölerine isabet eden roketler sonucu en az 8 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.





Yaralılardan 4’ünün Holon'da bir otobüsün yanına roket isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, Givatayim’de bulunan 4 yaralının ise hava savunma sistemi tarafından imha edilen roketin parçaları nedeni ile hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Tel Aviv'in güneyindeki Rishon Lezion'da ise roket saldırısı nedeni ile 1 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.





İsrail basınında yer alan haberlerde, roket saldırıları nedeni ile Ben Gurion Uluslararası Havaalanındaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu ve uçuşların Kıbrıs'a yönlendirildiği iddia edildi.





TEL AVİV'E 300 ROKET ATILDI





Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv’e 130 roket atıldığı ifade edilmiş, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" denilmişti.





'İSRAİL SALDIRILARINDA 10'U ÇOCUK 30 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ'





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarıyla birlikte hayatını kaybeden ve yaralı sayısına ilişkin veriler paylaşıldı. Gazze Şeridi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 10'u çocuk olmak üzere 30'a çıktığı belirtilen açıklamada, saldırılarda ayrıca, 203 kişinin de farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.





OKULLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI





İsrail’de artan roket saldırıları nedeniyle yarın tüm okulların kapatıldığı bildirildi. Öğrencilerin birkaç gün uzaktan eğitime devam edeceği ifade edildi.





ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDI





İsrail’in Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istedi.