Real Madrid’de büyük skandal! 3 oyuncu gözaltına alındı…

Haberle ilgili henüz farklı bir detay mevcut değil fakat kulübün kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
El Confidencial’de yer alan habere göre; Real Madrid’in gençlik akademisinden üç oyuncu, cinsel içerikli sırları ifşa ettikleri iddiasıyla tutuklandı. Gözaltına alınanlar altyapı akademisinden, rezerv takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu. İspanyol kaynakları, A takım da dahil olmak üzere olaya karışan birkaç oyuncu daha olabileceğini öne sürüyor.
BİR ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE…
Haberde yer alan detaylara göre reşit olmayan bir çocuğun annesi 6 Eylül’de ihbarda bulunarak, tutuklananlardan birinin kızının seks videosunu kaydedip dağıttığını söyledi. Olayların Kanarya Adaları’nın Mogán belediyesinde meydana geldiği iddia ediliyor.
Olaya karışan isimler bu sabah tutuklandı ve soruşturma için polis merkezine götürüldü. Müfettişler cep telefonunun analizine devam etmek ve soruşturmayı ilerletmek için olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.