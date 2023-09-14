Türklerin Almanya’ya ölüm yolculuğu: Polis gözlerine inanamadı

























Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya'ya daha iyi ekonomik şartlar için yasa dışı göçmen akışı devam ediyor.Almanya İçişleri Bakanlığı, kaçak akını sonrası sınırlarda önlemleri artırdı ve hatta “Göçmenleri geri kabul etmeyen“ İtalya ile göçmen anlaşmasını askıya aldı.Ancak bu tedbire rağmen doğu Avrupa'dan kaçak girişi devam ediyor.Son olarak Almanya'nın doğusundaki Zittau yakınlarında kapalı kasa bir minibüs durdurdu. Minibüsün 7 metrelik kapalı kasasından çığlıklar ve bebek ağlamaları yükselince ekipler harekete geçti.İki kaçakçıya kapılar açtıran ekipler, havasızlıktan bitkin düşen, aralarında çocukların da bulunduğu 49 kişiyi buldu. Kaçakların bir kısmının Türk, bir kısmının ise Suriyeli olduğu açıklandı.Penceresi olmayan minibüsteki kaçakların 20'sinin çocuk olduğu belirtildi. Çocukların ayakta kalanların bacaklarının aralarına alındığı ve 12 saattir susuzluk çektikleri belirlendi.İlk müdahalesi yapılan kaçaklardan durumu ağır olan bir kadın hastaneye kaldırıldı.Göçmenlerin tümünün Türkiye'den geldiği bildirilirken, hiçbirinin seyahat belgesi olmadığı vurgulandı.Öte yandan insan kaçakçılarının sosyal medyada yaptıkları reklamlar dikkat çekti. Yayınlanan bir videoda, “Siz isteyin biz gönderelim“ başlığıyla bir çocuğun annesiyle birlikte Almanya’ya kaçırmak için kapalı kasa minibüse bindirildiği görüldü.