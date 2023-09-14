ABD'den Rusya yaptırımı: Beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşı listeye alındı

Savaştaki Moskova ve Kiev ile iyi ilişkilerini sürdüren Türkiye, prensip olarak yaptırımlara karşı çıkıyor. Ankara, yaptırımların Türkiye'de delinemeyeceğini ve gönderilen hiçbir ürünün Rus ordusu tarafından kullanılamayacağını kaydetti.







Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemekle suçladığı beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına karşı yaptırım kararı aldı.Yaklaşık 150 hedefin olduğu yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi de yer alıyor.Listede Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Gemi İnşaat, CTL Limited ile tersane acentesi ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğruyol bulunuyor.Türk nakliye ve ticaret şirketleri, Rusya'nın savunma bakanlığına bağlı gemileri onarma ve 'çift kullanımlı malların' transferine yardımcı olmakla suçlanıyor.ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra bu ülkeye kapsamlı yaptırımlar uyguladı.Washington, özellikle kimyasallar, mikroçipler ve diğer ürünlerin ihracatı konusunda defalarca uyarıda bulundu.Aralarında Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo'nun da bulunduğu çok sayıda üst düzey ABD'li yetkili, yaptırımların delinmesini engellemek için Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştirdi.Üst düzey bir Hazine yetkilisi, Reuters'a "Geçtiğimiz 18 ay boyunca endişelerimizi Türk hükümeti ve özel sektörle paylaştık." dedi.ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında Türkiye merkezli şirketlerin Rusya'nın "savaşını devam ettirmek için çok ihtiyaç duyduğu çift kullanımlı malları" ithal etmek için güvendiği işletmeler arasında olduğunu kaydetti.Şirketlerden Rusya'ya sensör ve ölçüm aletleri gönderildiği belirtildi.Yaptırım paketi, Rusya'nın sanayi ve denizcilik sektörü, teknoloji tedarikçileri ile Rus silah sistemlerini üreten ve onaran tesisleri de kapsıyor.Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi Avtovaz ve diğer otomotiv üreticisi Gaz Group ve büyük bir yerel bakır üreticisi Russian Copper Company de listede bulunuyor.Hazine Bakanlığı, Finlandiya merkezli lojistik firmaları Siberica Oy ve Luminor Oy'u Rusya'ya çok çeşitli elektronik ürünler göndermekle suçlayarak yaptırım listesine ekledi.ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz nisan ayında dünya genelinde farklı bölgelerden 20’ye yakın ülkeden 120’den fazla şirket ve şahıs için yaptırım kararı aldı. Onlar arasında Türkiye’de kurulu dört şirket bulunuyordu.