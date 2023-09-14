Kara kutu isyanda: MİT’in başına geçemeyince kazan kaldırdı

15 Temmuz’da, Suriye’de ve IŞİD ile çevrilen işlerin merkezindeki isimlerden Kemal Eskintan, gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın son yayınladığı videonun konusu oldu.



Eskintan’ın ilk kez bir fotoğrafını yayınlayan Arslan, Hakan Fidan’dan sonra MİT Müsteşarlığı görevi bekleyen karanlık isimin isyanını anlatıyor.



Gazeteci Arslan, Saray rejiminin işlediği suçlarda büyük rolü olan Eskintan’ın, kazan kaldırdıktan sonra ‘atanamamasından kimleri sorumlu tuttu?’ ‘Kimler için dosya tuttu?’ sorularının yanı sıra, ‘MİT’te neler oluyor?’ sorusuna da yanıt veriyor.

