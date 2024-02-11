Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid, Girona maçında gövde gösterisi yaptı, Arda Güler penaltı kazandırdı /11 Şubat 2024 02:00

Real Madrid, Girona maçında gövde gösterisi yaptı, Arda Güler penaltı kazandırdı

Real Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini güçlendirdi. Arda Güler'in penaltı kazandırdığı maçta, Vinicius ve Bellingham yıldızlaştı.

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LaLiga 24. hafta mücadelesinde Girona'yı ağırlayan Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki rakibini 4-0 yenerek zirvedeki yerini perçinledi. Milli yıldız Arda Güler, son dakikalarda takımına penaltı kazandırdı.

LaLiga'da bu sezon peri masalı yaşayan ve maçtan önce Real Madrid'in 2 puan gerisinde bulunan Girona, Santiago Bernabeu'da hayal kırıklığı yaşadı. Maçı isabetli şut çekemeden bitiren Girona, Real Madrid'in yıldız ayakları tarafından gol yağmuruna tutuldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius (6'), Jude Bellingham (35', 54') ve Rodrygo (61') kaydetti. Forvet Joselu, 90+1'de Arda Güler'in kazandırdığı penaltı vuruşunu direğe nişanladı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 61 yaptı ve ikinci sıradaki Girona ile arasındaki farkı 5'e yükseltti. Girona da bu sezonki ikinci yenilgisini tattı.

ARDA GÜLER PENALTI KAZANDIRDI

Maça 77. dakikada Vinicius Jr'ın yerine dahil olan Arda Güler, kısa sürede etkili bir oyun sergiledi.

Mücadelenin son anlarında, orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahası içine kadar koşusunu sürdüren Arda Güler, rakibini çalımlamak isterken aldığı müdahaleyle yerde kaldı.

Maçın hakemi tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Ancak topun başına geçen Joselu, vuruşu gole çeviremedi.
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