Real Madrid’in değişen stratejisinde son halka Arda Güler

Sözcü'den Tarık Eryiğit'in derlediği habere göre Los Galacticos olarak bilinen ve dünya çapında yıldızları kadrosuna katmasıyla bilinen Real Madrid, son beş yılda transfer politikasındaki radikal değişiklik ile dikkat çekiyor. Strateji değiştiren dünya devinin yeni transfer anlayışındaki son hamlesi ise Arda Güler…



Sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler, Barcelona ve Real Madrid arasındaki transfer yarışında tercihini Madrid ekibinden yana kullandı. Real Madrid’e 6 yıllık imza atan Arda Güler, eflatun-beyazlıların son yıllarda değiştirdiği transfer politikasının son halkası oldu.



Son beş yılda 28 yaş ve üstü hiçbir futbolcuyu bonservis bedeli ödeyerek transfer etmeyen Real Madrid, bu sezon da aynı stratejiyi sürdürdü. 20 yaşındaki Jude Bellingham’ı 103 milyon Euro, 23 yaşındaki Fran Garcia’yı 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden Real Madrid, 18 yaşındaki Arda Güler için de Fenerbahçe’ye 20 milyon Euro ödedi.



EDEN HAZARD’DAN SONRA…



En son 2019 yılında 28 yaşında Eden Hazard’ı 115 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katan, ancak Belçikalı yıldızdan beklediği verimi alamayan Real Madrid, daha sonra genç futbolculara yönelmeye başladı. Tecrübeli isimlere bonservis bedeli ödemeyen Real Madrid, genç yıldızlar için ise kesenin ağzını açtı.



Real Madrid, 2020 yılını transfer yapmadan geçirirken, 2021 yılında 18 yaşındaki Fransız orta saha Eduardo Camavinga’yı Rennes’den 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Dünya devi, 2022 yılında ise bir başka Fransız 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için Monaco’ya 80 milyon Euro ödedi.



Real Madrid, bu sezon ise Jude Bellingham, Fran Garcia ve Arda Güler için kulüplere 128 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.



TECRÜBELİLER BEDAVA



Bu dönemde kadrosuna tecrübeli yıldızları da kadrosuna katmayı ihmal etmeyen Real Madrid, bu isimler için bonservis bedeli ödemedi.



Real Madrid, 2021 yılında Bayern Münih’ten 29 yaşındaki Avusturyalı David Alaba’yı, 2022 yılında Chelsea’den 29 yaşındaki Alman Antonio Rudiger’i beş kuruş bonservis ödemeden kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlılar, bu sezon ise 33 yaşındaki İspanyol golcü Joselu’yu Espanyol’dan kiraladı.