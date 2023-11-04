Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: Kadroda olacak /04 Kasım 2023 18:35

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: Kadroda olacak

Real Madrid patronu Carlo Ancelotti pazar günü Rayo Vallecano ile oynanacak maçın kadrosunda Arda Güler'in de yer alacağını açıkladı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Arda Güler için de konuştu. Ancelotti, “Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak” dedi.

Ancelotti ayrıca, “Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız” sözlerini sarf etti.

Real Madrid’in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak.

ARDA GÜLER'İN FİZİKSEL DEĞİŞİMİ

İspanya basını, Real Madrid formasıyla ilk kez sahada olma heyecanı yaşayan Arda Güler'in fiziksel değişimine dikkat çekti.

4 ay önce sezon başındaki bir fotoğrafla, son antrenmandaki bir fotoğrafı karşılaştırılan Arda Güler'in, özellikle bacak kaslarındaki gelişim gözler önüne serildi.

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