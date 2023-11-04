Şiddetli lodos tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah erken saatlerde başlayan şiddetli lodos etkili oldu. Fırtına şiddetine yükselen rüzgar tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı.



FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Bodrum’da erken saatlerde başlayan şiddetli lodos kabus yaşattı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Yahşi mahallelerinde etkili olan lodosun hızı açık denizde 75 kilometreye ulaşınca, Bodrum- Datça/ Datça Bodrum, Bodrum –İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi.



UYARIYI DİNLEMEYENLERİN TEKNELERİ BATTI



Meteoroloji ve Muğla Valiliği'nin bir gün önceki uyarısını dikkate alan denizciler teknelerini liman ve barınaklara çekti. Uyarıyı ciddiye almayan ve dışarıda kalan küçük balıkçı kayıkları ve yelkenli tekneler battı.



ŞEZLONGLAR-ŞEMSİYELER DENİZDE



Ortakent sahilindeki şezlong ve şemsiyeler dalgalarla denize sürüklendi. Ahşap iskeleler parçalandı. Bazı işyerlerinin tabela ve güneşlikleri hasar gördü.



Ortakent sahilindeki tatilci Muhammet Kerim “Havalar çok güzeldi, ama bugün çok şiddetli rüzgar var, sahildeki şemsiye ve şezlonglar denize sürüklendi” dedi.



Şiddetli lodosun pazartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi.



ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI



Öte yandan Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.



