Samanyolu Haber /Gündem / Şiddetli lodos tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı /04 Kasım 2023 17:37

Şiddetli lodos tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı

Bodrum'da sabah başlayan lodos tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı. Birçok şehirde olduğu gibi Muğla'da da deniz ulaşımı sekteye uğradı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah erken saatlerde başlayan şiddetli lodos etkili oldu. Fırtına şiddetine yükselen rüzgar tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bodrum’da erken saatlerde başlayan şiddetli lodos  kabus yaşattı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar  ve Yahşi mahallelerinde etkili olan lodosun hızı açık denizde 75 kilometreye ulaşınca, Bodrum- Datça/ Datça Bodrum, Bodrum –İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi.

UYARIYI DİNLEMEYENLERİN TEKNELERİ BATTI

Meteoroloji ve Muğla Valiliği'nin bir gün önceki uyarısını dikkate alan denizciler teknelerini liman ve barınaklara çekti. Uyarıyı ciddiye almayan ve dışarıda kalan küçük balıkçı kayıkları ve yelkenli tekneler battı.

ŞEZLONGLAR-ŞEMSİYELER DENİZDE

Ortakent sahilindeki şezlong ve şemsiyeler dalgalarla denize sürüklendi. Ahşap iskeleler parçalandı. Bazı işyerlerinin tabela ve güneşlikleri hasar gördü.

Ortakent sahilindeki tatilci Muhammet Kerim “Havalar çok güzeldi, ama bugün çok şiddetli rüzgar var, sahildeki şemsiye ve şezlonglar denize sürüklendi” dedi.

Şiddetli lodosun pazartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Öte yandan Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şiddetli lodos tekneleri batırdı, iskeleleri parçaladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:48:00