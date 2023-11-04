ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Blinken Türkiye'ye geliyor

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Sözcü Miller, Bakan Blinken'ın Orta Doğu gezisi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunmak üzere 6 Kasım Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Açıklamaya göre, Blinken'ın Türkiye ziyaretinin gündeminde 'Gazze krizi'nin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik başvuru da olacak.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail-Filistin çatışmaları konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi de ziyaret edeceğini duyurdu.Blinken'ın 2-10 Ekim'de yapacağı ziyaretlere ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Blinken'ın Ürdün ve Türkiye'de 'İsrail ve Gazze Şeridi'nde sivil hayatların korunmasının önemini, Gazze'ye insani yardım sağlanması, temel hizmetlerin devamı ve Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesinin sağlanmasına olan ortak bağlılığı vurgulayacağı' ifade edildi.Açıklamada, Blinken'ın ayrıca bir Filistin devletinin kurulması da dahil Orta Doğu'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması için gerekli koşulları ele alacağı bilgisi verildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bakan, Türkiye'de ayrıca Euro-Atlantik güvenliği, Ukrayna'ya devam eden destek ve İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması dahil NATO İttifakı'nın birliğini sağlama ihtiyacını ele alacak."Anadolu Ajansı'nın (AA) 1 Kasım tarihli haberinde, "Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek" denilmişti.Bundan bir gün sonra yayınlanan Blinken'ın programında, sırasıyla İsrail, Ürdün, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtişmiş, programda Türkiye yer almamıştı.Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet'in Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Bakanlığın ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:"Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet, ABD'nin İsrail ile dayanışma içinde olma ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını yeniden teyit etmek için bugün İsrail'e gidecek. Çatışmanın bölgenin diğer bölgelerine yayılmasını önlemek için çalışmalarımızı sürdürmek, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak ve sivillerin ve sivillerin korunmasını sağlarken ABD vatandaşlarına yardım etme çabalarını tartışmak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın ilişkiler kuracak. Gazze'ye insani yardım sağlanmasının genişletilmesi. İsrail'deki ilk durağının ardından Ürdün ve Türkiye'ye devam edecek. İlave duraklar eklenebilir."