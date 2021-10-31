Rektör, 'baldız' kadrosunu beddua ile savundu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun baldızı Nihal Tan Kaçar'ı üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığında kadroya aldığı ortaya çıktı.

Rektör Tabakoğlu, sosyal medyada konuyla ilgili gelen soruya 'beddua' ile yanıt verdi.

Tabakoğlu, "Hocam rektörü olduğunuz Trakya Üniversitesi’nde baldızınıza kadro açmışsınız özel değilse sebebini öğrenebilir miyiz?" diye sorusu üzerine "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat istedi kurumu verdi. Bizim de bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik" yanıtı verdi.





Nihal Tan Kaçar'ın üniversitede 3 yıldır çalıştığını, evli ve çocuklu olduğunu belirten Tabakoğlu, yanıtını "Allah'tan korkmayanlar için yaşasın cehennem" diye beddua ederek bitirdi.







