Rektöre pankartlı cevap!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri, 3,5 TL olan indirimli kahvaltı haklarının iptal edilmesini ve indirimli öğün sayısının teke indirilmesine karşı protestolara devam ediyor.





Üniversite yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan öğrenciler, ikinci öğrenim yarı yılı için boykota hazırlanıyor.





ÖĞRENCİLER NEYİ TALEP EDİYOR?

*Zamlar geri çekilsin. *İndirimil öğün sayısı yeniden üçe çıkarılsın *İşten çıkarılan 40 yemekhane çalışanı işe geri alınsın.



İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün aldığı karara göre öğrenciler ikinci bir öğün yemek isterse bu yemek için 18,50 TL ödemek mecburiyetinde kalacak.





MÜŞTERİ DEĞİL, ÖĞRENCİYİZ!





2 Ocak'ta başlayan eylemler sürüyor. Farklı siyasi görüşteki öğrenci grupları "Müşteri değil, öğrenciyiz", "Yemek hakkımız engellenemez" sloganlarıyla İstanbul Beyazıt'taki ana kampüs çevresinde yürüdü.





Ayda 500 lira Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ile geçinmeye çalışan İÜ öğrencilerinden Betül Topkaya, "İndirimsiz öğün demek; benim günde bir öğün yemek yemem anlamına geliyor." dedi.





Topkaya, okuldaki çoğu öğrencinin üç öğüne toplamda 10,5 TL vermekte bile zorlarken bir anda 22 lira vermesinin kolay olamadığını söyledi.





Topkaya, "Zaten küçücük eve çok fazla kira veriyoruz. Ek işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz ve bu derslerimizi engelliyor. Yemek yapmaya derslerden zaman kalmıyor. Bir de bunun üzerine yemekhane zammı olunca iyice zorlaştı." dedi.





İŞTEN ATILAN 40 YEMEKHANE ÇALIŞINA İÇİN DE EYLEM YAPIYORLAR





T24'e mülakat veren Süleyman Akın, "Haftanın 5 günü okulda olan bir öğrenci için bu karar fazlasını ifade ediyor." yorumunu yaptı.





Öğrencilerden Ebru S. ise, "Geçinemiyoruz, yemek yemek istiyoruz. Yemeklerden böcek ve kıl çıkıyordu ama ucuz olduğu için tolere gösteriyorduk." ifadelerini kullandı.







"Belli bir enerji almamız gerekiyor ki derslerimize odaklanabilelim." diyen Ebru S., "Şu an hem yemek çeşitliliği hem öğün sayısı hem de ucuz olması elimizden alındı." dedi.





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