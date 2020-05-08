Rest çekti: Bu işte yokum!

BeIN Sports'un tecrübeli spikeri Ercan Taner, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da tekrar başlatılmasına veryansın ederek, "Bu işte yokum!" dedi.





Yayıncı kuruluş Digiturk'ün beIN Sports kanalında Süper Lig maçlarını anlatan Ercan Taner, Sözcü'de bugün yayımlanan makalede liglerin başlatılma kararını yerden yere vurdu.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararının büyük bir risk teşkil ettiğini belirten Taner, ailesinden de iki kişinin Koronavirüs tedavisi gördüğünü aktardı.





"STATTAN STATA KOŞUP MAÇ MI ANLATACAĞIM? TABİİ Kİ HAYIR!"





Taner, "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ancak bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var." dedi.







Taner şunları ifade etti: "Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır!"