Samanyolu Haber /Gündem / Çakma bilirkişi, Aktrol rektör gitti /08 Mayıs 2020 13:24

Çakma bilirkişi, Aktrol rektör gitti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

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Ertan Çomaklı'nın hazırladığı sahte raporla 27 Ekim 2015'te Akın İpek'in sahibi olduğu İpek Holding'e kayyım atanmıştı.  Çomaklı'nın hazırladığı bilirkişi raporunda, "Türkiye gibi kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu bir ülkede bu kadar mükemmel bir muhasebe sistemi şüphe uyandırıyor." ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme bu raporu gerekçe göstererek şirkete kayyım atamıştı.
Çomaklı'nın önceki günlerde internette yaptığı canlı yayına dair görüntüler ve kullandığı kelimeler de çok konuşulmuştu.

YÖK AÇIKLAMASI

Çomaklı'nın istifasına dair Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 07.05.2020 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır." denildi. 

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