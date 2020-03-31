Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a "Reis" diyen rektör kim? /31 Mart 2020 21:02

Erdoğan'a "Reis" diyen rektör kim?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Reis" diye hitap etti. AKP yandaşlığı gizleme ihtiyacı hissetmeyen Çomaklı, Koza İpek Holding hakkında hazırladığı raporda, "Bu kadar mükemmel bir muhasebe sistemi şüphe uyandırıyor." ifadelerini kullanmıştı. Çomaklı "evlere şenlik" raporu ile 27 Ekim 2015'te Koza İpek Holding'in kayyım marifeti ile gasp edilmesin arkasındaki birkaç isimden biriydi.

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

SAMANYOLUHABER- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yaptı. 

Öğrencilerinden gelen mesajlara cevap veren Çomaklı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Reis" demesi dikkaten kaçmadı. 

Telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu fark eden Çomaklı, "Şimdi bir de bunu ele alıp kızlar gibi dolandırması var. Hadi geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. 

"REİS HERKESE BUNU ŞEY YAPTIRDI"

Çomaklı bir takipçisine verdiği cevapta selam verirken Erdoğan'ın kullandığı el hareketini göstererek, "Tokalaşma yok biliyorsun. Reis herkese bunu şey yaptırdı." dedi. 

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüleri seyredenler Çomaklı'yı yerden yere vurdu. 

Rektör Prof. Şafak Ertan Çomaklı'nın annesi Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı da sosyal medyadan yayınladığı videoda İzmirliler için "gavur" ifadesini kullanmıştı.
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