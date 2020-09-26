Resulayn'da bombalı saldırı: 7 ölü 14 yaralı

Resulayn'ın güney yakasında, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) denetimindeki bölgede bomba yüklü araç patladı. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, patlamada 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.







Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.





Resulaynâ bağlı Tel Halaf köyünde geçen perşembe günü de iki patlama meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı.