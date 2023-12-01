Reuters: ABD, Filistinlilere şiddet uygulayan yerleşimcilere vize yasağı getirecek

ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli sivillere şiddet uygulayan aşırılıkçı İsrailli yerleşimcilere vize yasağı getireceği açıklandı.







Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Joe Biden yönetiminin, İsrail'e bu durumu bildirdiğini söyledi. Buna göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve 'savaş kabinesi' ile görüşmelerinde, açıklanmayan sayıda kişiye karşı 'kendilerinin eylemde bulunacağını' iletti.





BIDEN 'KENDİ ADIMLARIMIZI ATMAYA HAZIRIZ' DEMİŞTİ

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy ise Reuters'ın yorum talebine verdiği yanıtta, konuyla ilgili bir yorumunun olmadığını ancak İsrail'in yasal düzeni tanımadan zor kullanarak düzen sağlamaya çalışan ya da holiganlık yapanları ve kişilerin kanunu kendi ellerine almaya yönelik her türlü teşebbüsünü kınadığını söyledi.







ABD Başkanı Biden, 18 Kasım'da The Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda, söz konusu faillere karşı eyleme geçecekleri uyarısında bulunmuştu. Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırılıkçı şiddetin durması ve faillerin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirten Biden, "Birleşik Devletler, Batı Şeria'da sivillere saldıran aşırılıkçılara karşı vize yasakları da dahil kendi adımlarını atmaya hazırdır" demişti.





'YASAKLAR BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR'

İsminin gizli kalması koşuluyla açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ABD'nin İsrail'den söz konusu failleri yargılamasını istediğini ancak henüz bu yönde bir adım görmediklerini anlattı. Yetkili, ABD'nin getirmeye hazırlandığı vize yasaklarının gelecek birkaç hafta içinde yürürlüğe girebileceğini söyledi.





Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti iki kat artmış durumda. Buna göre, Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.