Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Şimşek arasında 'emekli ikramiyesi' krizi /01 Aralık 2023 15:02

Erdoğan ve Şimşek arasında 'emekli ikramiyesi' krizi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi kararını duyurmuştu. Kulislerden gelen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın bu kararına sitem etti.

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Gazeteci Nuray Babacan, bugün köşesinde dikkat çeken bir kulis bilgisine yer verdi. Babacan'ın aktardığına göre çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi kararına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sitem etti.

"İktidar partisi, yerel seçim hazırlıkları, ekonomik kriz ve dış politikada kontrol edilemeyen gelişmelerle baş etmeye çalışırken, bütün bunların parti içinde ilginç yansımaları oluyor" diyen Babacan, "Bütçe açığını kapatmaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emeklilere ikramiye konusunda sitem ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da üç saat süren seçim toplantısı yaptığı anlatılıyor. AKP kulislerinde yok yok anlayacağınız" diye yazdı.

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Babacan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

ŞİMŞEK’İN SİTEMİ
Emekli ikramiyesinden başlarsak, tam bir krize dönen ikramiye ödemesi, çalışan emeklileri dışında tuttuğu için vatandaşların tepkisine çekmişti. AKP seçim öncesinde taban baskısıyla tüm emeklilere ikramiye ödemek zorunda kaldı. Emeklilere yapılacak düzenlemeler için ocak ayının beklenmesi gerektiğine inanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir kez daha yenildi.

BÜTÇE AÇIĞI SORUNU
Şimşek’in bütçe açığını kapatmak için bir süre önce yaptığı vergi düzenlemesini kastederek, “Biz 30 milyar lira gelir elde etmek için bu kadar vergiyi niye koyduk o zaman” dediği öğrenildi. Yerel seçim amaçlı çıkışlar ekonomi yönetimini rahatsız ediyor.
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