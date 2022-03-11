Samanyolu Haber /Dünya / Reuters: Ukrayna'da 86 Türk'ün sığındığı cami ateş altında /11 Mart 2022 19:15

Reuters: Ukrayna'da 86 Türk'ün sığındığı cami ateş altında

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Türklerin sığındığı bir caminin Rus bombardımanından etkilendiği iddia edildi.

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Ukrayna'nın doğusunda Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde Rus bombardımanından, içinde Türklerin sığındığı bir caminin de etkilendiği iddia edildi.

Reuters haber ajansının Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine dayandırdığı haberde caminin içinde 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu kaydedildi.

Habere göre Büyükelçilik, yerel kaynaklara dayanarak "kentte sabah erken saatlerden itibaren cami dahil, şehre Rus topçu ateşinin sürdüğünü" bildirdi.

Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rus birliklerinin Mariupol'deki camiyi topçu ateşine tuttuğunu", camide 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bulunduğunu, Mariupol belediye başkanı danışmanı Petro Andryuşçenko'ya dayandırarak duyurdu.



Reuters, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz bir yorumda bulunmadığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, savaşın başlangıcından bu yana 13 bin 719 Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirmişti. Ülkedeki Türklerin tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
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