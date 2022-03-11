Rus RT TV Genel Yayın Yönetmeni için Ukrayna'dan tutuklama kararı

Ukrayna’da bir mahkeme, Rus RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verdi. Kararı, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova duyurdu.







Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Ukrayna Başsavcısı Venediktova, sosyal medya üstünden yaptığı açıklamasında, “Margarita Semyonovna Simonyan, Ukrayna’da şüpheli şahıs statüsündesiniz. Ukrayna mahkemesi, hakkınızda belirlenecek kontrol şartının belirlenmesi adına tutuklanmanıza ve mahkemeye getirilmenize izin verdi” dedi.





Venediktova, Simonyan’a hitaben yazdığı açıklamada, “Ukrayna savcıları en kısa zamanda sizi şüpheli ilan edip hakkınızda uluslararası yakalama kararı çıkarmak için girişimde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.