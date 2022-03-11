Samanyolu Haber /Dünya / Rus RT TV Genel Yayın Yönetmeni için Ukrayna'dan tutuklama kararı /11 Mart 2022 18:22

Rus RT TV Genel Yayın Yönetmeni için Ukrayna'dan tutuklama kararı

Rus RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verildi. Karar, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova duyuruldu.

SHABER3.COM

Ukrayna’da bir mahkeme, Rus RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın gıyabında tutuklama kararı verdi. Kararı, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova duyurdu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Ukrayna Başsavcısı Venediktova, sosyal medya üstünden yaptığı açıklamasında, “Margarita Semyonovna Simonyan, Ukrayna’da şüpheli şahıs statüsündesiniz. Ukrayna mahkemesi, hakkınızda belirlenecek kontrol şartının belirlenmesi adına tutuklanmanıza ve mahkemeye getirilmenize izin verdi” dedi.

Venediktova, Simonyan’a hitaben yazdığı açıklamada, “Ukrayna savcıları en kısa zamanda sizi şüpheli ilan edip hakkınızda uluslararası yakalama kararı çıkarmak için girişimde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus RT TV Genel Yayın Yönetmeni için Ukrayna'dan tutuklama... Sonraki Haber >>

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:54:42