Samanyolu Haber /Gündem / "Rica ediyorum artık reform falan yapmasınlar" /01 Ocak 2021 10:35

"Rica ediyorum artık reform falan yapmasınlar"

DEVA Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin yargıda reform hazırlıkları için, "Reform yapmasınlar. Sadece yargıyı kendi vicdanıyla, kanunlarla, anayasayla, kendi hukuki anlayışı ile baş başa bıraksınlar. Bundan daha iyi olur.” dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Sekreteri Sadullah Ergin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yapmayı planladığı yargı reformu için “yargıyı rahat bıraksınlar” yorumunda bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan Ergin, “Rica ediyorum hükûmet artık reform yapmasın. Çünkü her reform denildiğinde felaketler büyüyor. Her reform yapıyorum, yenilik getiriyorum dediğinde insanların alanları daralıyor, özgürlükler kısıtlanıyor, hukuksuz uygulamalar artıyor” değerlenmesinde bulundu.

‘ÜLKEDE DEMOKRASİ DAHA OTORİTER BİR YAPIYA EVRİLDİ’
 
Türkiye’nin genel tablosu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sadullah Ergin, “Türkiye’nin genel tablosuna baktığımızda da maalesef şu anda ülkede demokrasi daha otoriter bir yapıya evrildi. Ülkenin kalkınmaya dönük boyutu maalesef geriye doğru gitmeye başladı. Yükselen milli gelir aşağı doğru inmeye başladı. Özgürlükler kısıtlanmaya, hukuk devletinden uzaklaşılmaya ve  keyfiliğe giden bir süreç yaşadık, yaşıyoruz.” diye konuştu.

Ergin, reform eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Lütfen zahmet edip reform falan yapmasınlar artık. Bu reform kavramından da millet bıktı. Akşam reform, sabah reform, öğlen reform, böyle bir şey olur mu? Bir kere iyice bir çalışılır, bir sistem getirilip oturtulur. Reform yapmasınlar, sadece yargıyı kendi vicdanıyla, kanunlarla, anayasayla, kendi hukuki anlayışı ile baş başa bıraksınlar, bundan daha iyi olur.” dedi.
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