Ronaldo'nun Instagram geliri Juventus'tan aldığı parayı geçti

Siyah beyazlılardan yılda yaklaşık 34 milyon euro kazanan Portekizli golcünün Instagram’dan elde ettiği gelir ise 47,8 milyon dolar oldu.





Instagram’da 187 milyon takipçi sayısıyla birinci sırada olan Ronaldo, Instagram’dan elde edilen gelirde de Messi ve Kylie Jenner’ın önünde bulunuyor.





Hopper HQ şirketinin yaptığı araştırmaya göre Ronaldo’nun Instagram’dan kazandığı yıllık ücret 47,8 milyon dolar. Ronaldo’nun Juventus’tan kazandığı yıllık ücretin ise 34 milyon dolara tekabül ettiği biliniyor.





Şirketler, Ronaldo’ya tek bir Instagram sponsorluğu için minimum 1 milyon dolar ödüyor. Ve bu seneyi baz aldığımızda CR7, sadece Instagram sayesinde Juventus’tan aldığı maaştan daha fazlasını kazanıyor. Portekizli yıldızın reklam yüzü olduğu markalardan bazıları Clear Haircare, Nike Football ve Six Pad Europe gibi dev şirketler.





Christiano Ronaldo, Instagram’daki bu kazancıyla 23,3 milyon dolar kazanan Messi’yi geride bırakıyor.