Samanyolu Haber /Dünya / Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası verilebilir: Sebebi bu fotoğrafta /13 Ekim 2023 14:09

Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası verilebilir: Sebebi bu fotoğrafta

Cristiano Ronaldo'nun İran ziyareti sırasında portesini çizen ressama sarıldığı için 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi.

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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Ronaldo hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanmaya başlandı.

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.


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