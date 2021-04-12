Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı çifte maaşını böyle savundu: Herkes yapıyor /12 Nisan 2021 12:45

RTÜK Başkanı çifte maaşını böyle savundu: Herkes yapıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çifte maaş iddialarını kabul etti. Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle ikinci maaş aldığını belirten Şahin, uygulamanın yaygınlığını da ifşa etti. "Çünkü bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle" dedi.

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Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle de maaş almasının yasal ve etik olduğunu söyledi.

Sabah gazetesine konuşan Ebubekir Şahin çift maaş almasıyla ilgili eleştirilere "Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var" sözleriyle yanıt verdi. Şahin'in çifte maaş uygulamasının yaygınlığını da ifşa ettiği şu ifadeleri kullandı:

"Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir. Çünkü bu belediyelerde de diğer devlet kurumlarında da böyle. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı söylemek istiyorum."

Gazete Duvar'da yer alan habere göre diğer yandan iktidara yakın isimlerin atandıkları yönetim kurulları aracılığıyla aldıkları maaşlar sık sık gündem oluyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Partili isimlerin çeşitli kurumlarda aldıkları maaşları açıklamıştı. 

Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş alıyor. Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına göre TMSF Başkanı aylık 45 bin 813 TL, yönetim kurulu üyelerinin ise 43 bin 522 TL maaş alıyor. TMSF'de görevden ayrılanlara iki yıl boyunca maaşları yatmaya devam ediyor. 

Yine Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı'nın yılda 250 bin euro, yönetim kurulu üyelerinin ise 100 bin euro gelir elde ettiğini söylemişti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un 3 ayrı maaş aldığını ve dernekler ile   vakıflardan kazandıklarıyla birlikte toplamda aylık gelirinin 200 bin lirayı bulduğunu iddia etmişti.
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