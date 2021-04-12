Ankara'da dün itibariyle boş yatak kalmadı!

Artı Gerçek sitesinden Seda Taşkın'a konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, Ankara’da bulunan hastanelerde dün itibariyle Covid-19 hastalarının yatması gereken hastalar için yer bulamadıklarını söyleyerek, 112 servisinin koordinasyona devrettiğini bildirdi. Ankara’da yaşanan vakalara ilişkin Artı Gerçek’e konuşan Karakoç, daha da kötü günlerin yaklaştığının altını çizdi.





Kentte normalleşme süreci öncesine göre Coronavirus polikliniklerine başvuran kişi sayısının 10 kat arttığını belirten Karakoç, "Ankara'da da diğer illerde olduğu gibi vaka sayısı çok yüksek. Her gün olduğu gibi Covid-19 servisi, yataklı servis ve yeni yoğun bakım açıyoruz. Ama dünden beri yatması gereken hastalar için yer bulamıyoruz. Hastalar saatlerce hastanelerin acil servislerinde yatış bekliyor. 12 saat bir sedyenin üzerinde bekleyen hastalar gördük. Yoğunluktan kaynaklı 112’yi de koordinasyona devrediyoruz” dedi.





Karakoç ciddi bir filyasyon yapılmadığını belirterek, “Ne temaslı hasta takibi yapılıyor ne vaka aranıyor ne de temiz hasta ve pandemi hastane ayrımı yapılıyor. Sürecin başında en azından temiz hasta ile pandemi hastane ayrımı vardı ama geldiğimiz aşamada bu da ortadan kalktı. Covid hastası ve normal hizmet alan hasta bir araya getiriliyor” dedi.







Karakoç, önümüzdeki günlerde ise durumun daha da kötü olacağını belirtti.



