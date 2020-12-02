Samanyolu Haber /Medya / RTÜK cezası sonrasında Habertürk'ten açıklama /02 Aralık 2020 21:55

RTÜK cezası sonrasında Habertürk'ten açıklama

CHP'li Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programdaki sözleri nedeniyle RTÜKün 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdiği Habertürk yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Habertürk TV, CHP'li Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programdaki sözleri nedeniyle RTÜK tarafından 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verilmesine tepki gösterdi: Açıklamada, "Sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır." denildi. 

Habertürk TV, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programdaki sözleri nedeniyle RTÜK tarafından 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verilmesi üzerine açıklama yayınladı. Ceza kararının haksız ve hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Ceza, aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır" denildi.

RTÜK, Başarır’ın Habertürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası vermesinin ardından Habertürk TV'den açıklama geldi.

Ceza kararına tepki gösterilen açıklama şöyle:

"RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın naklen yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır.

Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.

Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir.

Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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