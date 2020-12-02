Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de ulusal karantina sona erdi /02 Aralık 2020 21:59

İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

İngiltere'de 5 Kasım tarihinden bu yana uygulamada olan ulusal koronavirüs karantinasının sona erdiği belirtildi. Söz konusu karar sonrasında Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğunun görüldüğü ifade edildi.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.

Ulusal karantinanın ardından başkent Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü.

2. aşama Covid 19 önlemlerinin uygulanacağı Londra'da barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 170 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği, 648 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 659 bin 256, toplam can kaybı ise 59 bin 699 olarak duyuruldu.

3 aşamalı önlem

İngiliz Parlamentosu dün Covid-19'la mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onaylamıştı. Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.
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