Samanyolu Haber /Gündem / 'RTÜK gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için hazırlık yapıyor' /14 Ağustos 2021 20:23

'RTÜK gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için hazırlık yapıyor'

RTÜK’ün gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun evlilik programlarının ardından şimdi de Müge Anlı ve Esra Erol'un yaptığı son olarak da Ece Üner'in dahil olduğu gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi.

TGRT'nin haberine göre, gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. 

Haberde, "Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'RTÜK gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için... Sonraki Haber >>

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:13