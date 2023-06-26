Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK’ten AKP’li ‘anketçi’ye ihale /26 Haziran 2023 10:33

RTÜK’ten AKP’li ‘anketçi’ye ihale

Bir programda stüdyoyu karıştırıp “Kılıçdaroğlu PKK’nin adayıdır” diyen ‘Araştırmacı’ Daşdemir’in şirketi Optimar Araştırma bir ihale daha kaptı. RTÜK, Daşdemir’in şirketiyle 1 milyon 300 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

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RTÜK, “Haberlerde Dezenformasyon Algısı ve Medya Okuryazarlığı Araştırması Saha Çalışması” için gerçekleştireceği hizmet alımına yönelik 25 Nisan’da ihale onayı aldı. Pazarlık 21/F yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye üç şirket davet edildi. İhale kapsamında yapılacak saha araştırmasının yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 411 bin 166 TL olarak hesaplandı.

BirGün’de yer alan habere göre, 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklifin 1 milyon 430 bin TL, en düşük teklifin ise 1 milyon 300 bin TL olduğu bildirildi. İhaledeki en düşük teklifin sahibi olan Optimar Danışmanlık Tanıtım Araştırma ve Organizasyon isimli şirket ile 31 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. 14 Mayıs seçimleri sürecinde katıldığı bir televizyon programında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “HDP ve PKK’nin adayıdır” diyen Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu şirketin saha çalışmasına 1 Haziran’da başladığı belirtildi.

Daşdemir, 20 Mart’ta katıldığı bir canlı yayında, “O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’nin ve HDP’nin adayıdır” demişti. Sesini yükselterek konuşmaya devam eden Daşdemir’e programın moderatörü Kübra Par’ın müdahale etmişti. Daşdemir canlı yayını terk ederken kamuoyu sözleri nedeniyle Daşdemir’e büyük tepki göstermişti.

İLK İHALE DEĞİL

RTÜK ile 1,3 milyon TL’lik sözleşme imzalayan Daşdemir’in şirketi Optimar’ın 2010-2023 döneminde aldığı 17 kamu ihalesinin toplam maliyeti 4 milyon 554 bin 271 TL’ye ulaştı. Optimar’ın aldığı ihalelerde kamu lehine indirim oranının yalnızca yüzde 1 ile ifade edilmesi dikkat çekti.

Optimar’ın ihale aldığı bazı kamu kurumları ve ihale maliyetleri ise şöyle kaydedildi:

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü: 680 bin TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 116 bin 830 TL

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı: 379 bin 581 TL

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü: 389 bin TL

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı: 379 bin 581 TL

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): 369 bin TL

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı: 186 bin TL
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