Samanyolu Haber /Medya / RTÜK 'yangın sansürünü dinlemeyenlere cezaları görüşecek /10 Ağustos 2021 20:29

RTÜK 'yangın sansürünü dinlemeyenlere cezaları görüşecek

Radyo ve Televizyon Kurulu'nun (RTÜK), yangınlara ilişkin yayınları nedeniyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele1 ve TR35 kanallarına para cezasını görüşeceği bildirildi.

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RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, kurulun yarınki toplantısında Türkiye'yi sarsan yangınlar sırasında yayın yapan Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele1 ve TR35 kanallarına para cezasını görüşeceğini duyurdu. 

Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada RTÜK ve Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştiren kanallara para cezasının görüşüleceğini de belirterek, "RTÜK’ün basın ve halkın haber alma özgürlüğüne bakışı yarın bir kez daha test edilecek" dedi.

Taşçı'nın açıklaması şöyle:

RTÜK geçen hafta Türkiye'deki yayıncı kuruluşların yöneticilerine 'kişiye özel' bir mesaj göndermişti.Mesajda, yayıncı kuruluşların yangınlarla ilgili haberleri, "kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde" aktardığı belirtilmiş, cezai yaptırımlara dayanak oluşturması amacıyla "raporlama çalışmasına" başlandığı açıklanmıştı. 

Bunun ardından Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i, orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak televizyon yöneticilerini tehdit etmekle suçlamıştı. Gazeteci Nevşin Mengü de RTÜK'ün haber kanallarına orman yangınlarıyla ilgili 'haber yapmayın talimatı' gönderdiğini yazmıştı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada ise Kurul'un 20 maddeden oluşan "Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri" doğrultusunda yayıncılardan hassas davranılmasını isteme ve ikazda bulunma görevi olduğu belirtildi.
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