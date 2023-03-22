RTÜK yine ceza yağdırdı: Tele1, Fox, Halk TV, Show TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabının tanıtımını yapan Halk TV’ye beş kez program durdurma cezası verdi. Ali Sunal'ın Güldür Güldür'deki konuşması ile öne çıkan Show TV'ye "kadına şiddet" nedeniyle ceza verilirken, Tele1 ve FOX TV’ye de para cezası kesildi.





RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurumun seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları "hizaya getirmeyi hedeflediğini" belirterek cezaları şöyle aktardı:





RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye ‘suçluyu övmek’ten yüzde 5 para, beş kez de program durdurma cezası verdi.

Yine Halk TV’ye, Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi.

RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten yüzde 5 para, beş kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var…

Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eleştirilmesini ‘küçük düşürme’ sayan RTÜK, FOX TV’ye yüzde 3 para cezasını uygun gördü!

Tele1’e de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. Kararların tamamına karşı oy kullandı.