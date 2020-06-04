Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten bazı kanallara yeni cezalar /04 Haziran 2020 21:45

RTÜK'ten bazı kanallara yeni cezalar

RTÜK'ün aralarında TELE1 ve Ulusal Kanal'ın da yer aldığı bazı televizyon kanallarına farklı cezalar uyglanacağı ifade edildi.

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RTÜK, 1960 askeri darbesi ve eski Başbakan Adnan Menderes'e yönelik ifadeleri gerekçe göstererek Tele1 ile Ulusal Kanal'a üst sınırdan idari para cezası verdi.

Tele1'e "Menderes demokrat falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir" sözlerini gerekçe göstererek ceza veren RTÜK, Ulusal Kanal'a da "27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun" marşı nedeniyle ceza uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında, 27 Mayıs darbesi, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan programlar ele alındı.

TELE1'E 'DİKTATÖR' CEZASI

Toplantıda, izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, '18 dakika' programının sunucusunun, Menderes'e ilişkin, "Menderes demokrat falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir" sözleri nedeniyle Tele1'e ceza verdi. 

Kurul, ilgili kanun uyarınca yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Ayrıca Üst Kurul, aynı programın sunucusunun, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da okutulan Fetih Suresi'ni, 'provoke edici bir eylem' olarak yorumladığı gerekçesiyle de bu durumu yasa ihlali olarak değerlendirerek cezai müeyyide uyguladı.

27 MAYIS MARŞINA DA CEZA

Üst Kurul, 'Günaydın Türkiye' programında, '27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun' isimli marşı yayınlayan Ulusal Kanal'ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle, kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SAHTE İLAÇ YAYINLARI

Üst Kurul'un gündeminde sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan kanalların programları da yer aldı.

RTÜK, doğru olmayan beyanlarla halka sahte ilaç ve cinsel ürün satışı yapan 1 An TV, Ber TV, Arafat TV, Alaska TV, Kanal Tek, Süper TV kanallarına ağır para cezası, program durdurma ve lisans iptali yaptırımları uyguladı.
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