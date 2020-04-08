RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” ifadeleriyle paylaşan Halk TV’ye idari para cezası verdi.
Koca’nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdiği dönemde, izleyicilerine, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” ifadeleriyle açıklayan Halk TV’nin yayını, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında yer aldı.
“Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı” kanaatindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası uygulanmasına hükmetti.
Halk TV yetkilileri ise ifadenin yanlışlıkla kullanıldığını açıklamıştı.