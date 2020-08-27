Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten TELE1 için yeni ceza kararı /27 Ağustos 2020 21:57

RTÜK'ten TELE1 için yeni ceza kararı

RTÜK'ün TELE1'de yayınlanan Evrensel Gazetesi reklamı nedeniyle kanala en üst düzeyden para cezası kestiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre RTÜK, Evrensel gazetesinin reklamı nedeniyle Tele1’e en üst düzeyden idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 televizyonuna Evrensel gazetesinin reklamı nedeniyle en üst düzeyden idari para cezası verdi.

Kurul, gerekçe olarak ise Evrensel gazetesinin reklamında görülen kırmızı, sarı ve yeşil renklerdeki bayrağı gösterdi.

Kurul ayrıca reklamda “Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi” ifadesinin kullanıldığını ve mitinglerden görüntülerin verildiğini kaydederek, reklam ile “terör örgütünün propagandasının yapılmasına aracılık edildiğini” öne sürdü.

Reklamda yer alan küçük kız çocuğu ise RTÜK tarafından “kardeşlik mesajları kullanılarak masum bir kız çocuğuyla şirin gösterilmeye çalışıldı” diye değerlendirildi.

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