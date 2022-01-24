Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş cezası /24 Ocak 2022 14:39

RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş cezası

RTÜK tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamaları nedeniyle TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

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RTÜK, Sedef Kabaş’ın  sözleriyle "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Uğur Dündar'ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi.

Taşçı: RTÜK basın özgürlüğünün önündeki en önemli engel
Kararı açıklayan RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren?" dedi.

RTÜK'ün hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştüğünü söyleyen Taşçı, "Düşünce ve ifade özgürlüğü ile televizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüştü" açıklamasını yaptı.

Taşçı'nın açıklamalarına göre, TELE1 bu yıl içinde yasanın 8/1/b bendinden bir ceza daha alırsa bu kez kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak; RTÜK'ün belirlediği yayınları yapacak. Kanal 3. kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek.

FOX TV'ye de ceza
Öte yandan İlhan Taşçı olağanüstü toplantıda, Selçuk Tepeli’nin ana haberde AKP Genel Başkanının icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle Fox TV’ye de "toplumda özgür kanaat oluşmasını" engellediği iddiasıyla yüzde 3 idari para cezasına hükmedildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?
Gazeteci Sedef Kabaş  bir hafta önce yayınlanan TELE 1'de katıldığı programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" demişti.

Bu sözler üzerine 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında İstanbul'da yaşadığı evinde polislerce gözaltına alınan gazeteci Kabaş, Cumartesi günü çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı. Tutuklama kararının gerekçesinde "Kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı" savunulmuştu. Kabaş'ın açıklamalarının ardından RTÜK kanal hakkında inceleme başlatmıştı.
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