"Ruhumuzun heykelini dikelim"

Respect Graduate School (RGS), bu Ramazan’da da bir geleneği hayata geçiriyor.





Respect Enstitüsü Tanıtım Müdürü Beytullah Çolak; “Ramazan ayı vesilesiyle dostlarımızı programımıza davet ediyoruz. Bu günler özel günler, ruhumuzun heykelini dikmeye en müsait günler. Bu manevi ziyafette dostlarımızı yanımızda görmek, bizleri yüreklendirecektir.” dedi. Eğitimin sekizinci yılında hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yol aldıklarını ifade eden Çolak, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan münasebetiyle, İslamî ilimlerin her alanında uzmanlar yetiştiren ve bu gayeyle akademik çalışmaların yanı sıra nitelikli sertifika programları da hazırlayan Respect Enstitüsü, vefalı dostları '2023 yılı Burs ve Bağış Programı'na davet ediyor." dedi.







Programa katılacak isimler arasında Emine Eroğlu, Dr. Hamdullah Öztürk, Kerim Balcı, Dr. İsmail Büyükçelebi, Hacı Muammer Türkyılmaz, Dr. Adnan Aslan, Cemil Tokpınar, Dr. Bilal Sabit, Chaplain Sakinah Alhabshi, İmam Beytullah Çolak, Chaplain Onur Kaya, Aysal Aytaç ve Kari Mustafa El-Zeyn yer alıyor. Sürpriz misafirlerin de katılacağı program, Asım Yıldırım'ın sunumuyla Respect Türkçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.





26 Mart Pazar günü yapılacak canlı yayının günü ve saatleri i ise şu şekilde:



New York saatiyle 2 PM (EST) Houston - 1 PM California - 11 AM İngiltere - 19.00 Almanya, Fransa, Mısır - 20.00 Yunanistan, Türkiye, Irak - 21.00 Azerbaycan- 22.00 Kırgızistan - 00.00 (Ertesi gün) Sydney: 05.00 (Ertesi gün)



